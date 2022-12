Inna Puhajková je už několik měsíců single, i když se nabídky na seznámení jen hrnou: Co si o nich myslí?

Inna Puhajková si single život užívá Super.cz

"Jsme od sebe už několik měsíců. Vše je tak, jak má být," řekla Super.cz Inna, která vyrazila na společenskou akci po boku kamarádky.

"Mám tady s sebou kamarádku. Stále jsem single. Moc si to užívám, nehledám novou známost, nehrnu se do nového vztahu, jsem spokojená," vysvětlila moderátorka sportovního zpravodajství na televizi Nova.

O zájemce rozhodně nouzi nemá. "Zdatně odolávám. Zájemci, nabídky jsou. Ráda bych si tento stav ale vychutnala nějakou dobu a užila. Je to příjemné, každá žena je ráda, když je o ni zájem, ale teď mi to vyhovuje tak, jak to je," dodala Puhajková. ■