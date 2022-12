Otec odsouzeného rappera Leo Beránka se oženil s o 43 let mladší kráskou. Prozradil, jak to je s předmanželskou smlouvou

Leo Beránek st. s manželkou Kateřinou poprvé na akci Super.cz

"Moc jsme si to užili, bylo to dokonalý. Byli jsme sami, za svědky nám šli naši přátelé z Ameriky," řekl Super.cz Beránek. "Prvotně jsem nechtěla žádnou svatbu. Šlo to ale přirozeně. Bylo to krásný," doplnila ho jeho novomanželka.

Svatební cesta měla proběhnout na Havaji. "Chtěli jsme letět na svatební cestu na Havaj, ale bylo špatný počasí, tak jsme zůstali ve Vegas," říká Beránek, a dokonce prozradil, že nenechal podepsat Kateřinu žádnou smlouvu. "Žádnou předmanželskou smlouvu nemáme. A můžu říct, že jednou vše zdědí můj syn Leo a Kačí," prozradil. "Snad si věříme?!" doplnila Kateřina.

Kateřina nenosí zásnubní ani snubní prstýnek. "Ztratila tak drahý prstýnek, že od té doby se bojí si to vzít na ruku. Je smolař, bojí se, že by ho zase ztratila," dodal Beránek. ■