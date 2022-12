Vítězka světové soutěže krásy prozradila detaily plánované svatby a ukázala snubní prsten! Tahle hvězda jí to odsvědčí

Karolína Kokešová o plánech na svatbu Super.cz

"Čekané to bylo. Počítali jsme s tím, že se to dříve nebo později stane. Chtěla jsem, aby to bylo překvapení, nechtěla jsem mu to kazit. Bylo to upřímné. Bylo to potvrzení toho, že se dva lidi mají rádi," řekla Super.cz Karolína o zásnubách.

Nyní začnou s hledáním místa. "Trošku nám tikají hodinky. Ještě jsme nezačali, ale vím, že je s tím spousta práce. Musíme si najít svatební agenturu a potom začneme," vysvětluje s tím, že zatím přesnou představu nemá.

"Nejsem typ holky, která by si vysnívala velkou svatbu. Zatím nemám představu o svatebních šatech. Chtěla bych tam své blízké a přátele. Svědkyně bude Andrea Kalousová. To bylo jasné od začátku. Chtěla bych svatbu v Česku, o zahraničí jsem vůbec nepřemýšlela. Zda to bude statek nebo zámek, to se ještě uvidí. Rádi bychom svatbu příští rok v srpnu nebo září," dodala k plánované veselce. ■