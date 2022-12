Dcera má po pobytu v nemocnici trauma: Veronika Kopřivová poprvé od hospitalizace malé Elly promluvila

Veronika Kopřivová promluvila o nejhorších chvílích v životě Super.cz

"Byly to náročné dny, dnes jsme byli na kontrole s malou. Vše vypadá, že je už naprosto v pořádku, vše se vrací do normálu, tak už se můžu usmívat," řekla Super.cz Veronika, která vyrazila na otevření obchodu se sportovní módou.

"Byl to největší strach v životě. Nikdy jsem nebyla člověk, který by se bál, strachoval se. Teď jsem poprvé pocítila, jaké to je, a ještě v takové formě. Není větší strach než o vlastní dítě," říká maminka dcery Elly.

Je ráda, že už je vše v pořádku a prožijí klidné svátky. "Malá už se cítí dobře, ta už je ve svém a zase zlobí. Říká se, že malé děti to snáší lépe než rodiče, ale pro ni to bylo těžké. Má nyní trauma. Vyšetření a vše, co jí dělali, pro ni bylo nepříjemné. Strach v ní ještě bude. Doufám, že se srovná," věří modelka a podnikatelka.

V nemocnici se u dcery s partnerem Mirkem Dubovickým střídali, dcera tam byla týden. "Odpočítávala jsem dny, Na to, jak to bylo vážné, se stav začal rychle zlepšovat. Po týdnu nás pustili a byli jsme moc rádi, že jsme doma," dodala Kopřivová. ■