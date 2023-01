Miluje sladkosti, ale je štíhlá jako gazela. Kate Matl se ukázala v overalu, který neodpustí žádný špíček

Kate Matl na to, že miluje sladkosti, rozhodně nevypadá. Super.cz

"Pokud jde o outfit, řeším hlavně to, aby mi bylo teplo. Ale módu mám ráda, nejen co se týče oblečení na hory, ale do každodenního života. Jako každá žena se ráda hezky obléknu," říká Kate, která model vyladila i se svojí dcerou. A díky čemu je stále štíhlá, i když miluje sladkosti, vysvětlila v našem videu.

Kate hory sice miluje, je zdatnou snowboardistkou, ale Vánoce s partnerem Michalem strávila doma v Praze, na Silvestra už ji zase čekala práce. Koncertovala s DJem Bobem. "Máme velký koncert v Braniborské bráně. Ale budu tam i s rodinou, takže malá bude se mnou poprvé pracovně na Silvestra," upřesnila ještě před koncem roku.

A co novoroční předsevzetí? "Dávám si je každý rok, a k tomu jsem navíc strašně pověrčivá, to je moje velká neřest. Ta předsevzetí jsou každý rok stejná a nejlépe se hned druhý den poruší," smála se zpěvačka. ■