Lea DiCapria načapali s dcerou Odpadlíka Lamase. Mladinká herečka se narodila dva roky po natočení Titaniku!

Victoria Lamas prý okouzlila Lea DiCapria. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dvojici, kterou dělí pětadvacet let, vyfotili v úterý v noci v Hollywoodu. Zavítali do podniku The Birds Street Club. Ven odcházeli sice každý zvlášť, ale společně usedli do hercova vozu a následně odjeli. Podle serveru Page Six však spolu nerandí, jen se dobře bavili ve společnosti ještě dalších lidí.

Co by však na případný románek řekl Victoriin tatínek Lorenzo Lamas? O oscarovém herci se od rozchodu s Camilou Morrone krátce po jejích 25. narozeninách říká, že nerandí s nikým nad pětadvacet. Jeho dcera by tak podle této domněnky mohla mít nějaký rok a půl k dobru…

Ještě nedávno se přitom věřilo, že DiCaprio udělal výjimku a tvoří pár s modelkou Gigi Hadid. Ta rozhodně nesplňovala zmiňovaná ‚kritéria‘. Nejen, že jí je už sedmadvacet, ale zároveň je i maminkou dvouleté dcery Khai, kterou má s bývalým přítelem, zpěvákem Zaynem Malikem. Leo předtím s žádnou ženou s dítětem nikdy nerandil.

Nechme se tedy překvapit, zda půjde o něco vážnějšího, nebo si Leo prostě jen dál užívá zájmu mladých krásných slečen. ■