Nebyla jsem přeci tak tlustá! Byli na mě hrozně zlí. Kate Winslet promluvila o šikaně kvůli slavné scéně z Titaniku

Kvůli této scéně si Kate Winslet prošla peklem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a ČTK/AP/Vianney Le Caer

Potopená loď a Rose s Jackem, kteří se snaží najít něco, co by je v ledových vodách zachránilo od smrti. Nakonec to jsou trosky dveří, na které se snaží vylézt oba, povede se to ale jen Rose a Jack po čase umírá. Přesně takhle vypadá scéna, kterou fanoušci řeší už pětadvacet let. Kdyby prý totiž Kate Winslet (47) byla tehdy hubenější, mohli se na prkno vejít oba, tvrdili zlí jazykové.