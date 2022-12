Náhlá smrt nádherné herečky (✝32) z Trojúhelníku smutku konečně objasněna. Co vzalo život jihoafrickému andělovi?

Charlbi Dean zemřela náhle v srpnu. Profimedia.cz

O skonu herečky v srpnu informoval její bratr Alex Jacobs Kriek. Jako příčina úmrtí byla tehdy zveřejněna krátká nemoc. Teď mluvčí úřadu newyorského hlavního soudního lékaře sdělil magazínu People, že Charlbi zemřela v důsledku bakteriální sepse. Ta vzniká, když tělo reaguje na infekci, která ohrožuje jeho tkáně a orgány. Neodborně bývá nazývána jako otrava krve.

Ke smrti půvabné Charlbi Dean, která se objevila například v seriálu Black Lighting, An Interview with God či v komedii Donovana Marshe Spud, se v srpnu vyjádřila spousta jejích přátel včetně herečky a modelky Niny Dobrev. „Anděl odešel do nebe příliš brzy. Odpočívej v pokoji, Charlbi,“ uvedla tehdy na sociální síti.

Smrt Charlbi velmi zasáhla i jejího snoubence, modela Luka Volkera, který ji pouhé čtyři měsíce předtím požádal o ruku na ulici na Manhattanu.

Za svou poslední roli v úspěšném filmu Trojúhelník smutku, ve kterém Charlbi hrála po boku Harrise Dickinsona a Woodyho Harrelsona, získala uznání kritiků a film byl ověnčen i několika cenami. Herečka tak měla našlápnuto k úspěšné kariéře. ■