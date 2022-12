Hudební ikona osmdesátek Kim Wilde přišla se šokujícím oznámením. Po 26 letech se rozvedla

Kim Wilde s dnes již exmanželem Halem Fowlerem Profimedia.cz

Dvaašedesátiletá zpěvačka, jejíž hity You Keep Me Hangin' On, Million Miles Away, Kids In America, Heart Of Glass či Cambodia můžete slýchat dodnes z rádií, oznámila, že se se svým mužem rozešla už loni a následně se i rozvedli. Kim se o informaci ze svého soukromí podělila s fanoušky na Twitteru ve středu večer.

„Kim Wilde a Hal Fowler by rádi oznámili, že se minulý rok přátelsky rozešli po vzájemné dohodě a rozvedli se,“ stálo v prohlášení.

„Nejde o nikoho třetího ve vztahu. Zůstávají spolu zadobře a do další fáze života si navzájem přejí jen to nejlepší. Žádné další komentáře ani prohlášení nebudou učiněny,“ zaznělo také.

Kim v minulosti uvedla, jak si libuje ve své nově nalezené anonymitě poté, co si změnila jméno na manželovo příjmení, ale zároveň projevila vděčnost za to, že jí jsou fanoušci stále věrní a jsou ochotni si koupit lístek na její vystoupení.

Blondýnka, která prodala přes tři miliony desek po celém světě, se s dnes již exmanželem seznámila při společném vystupování v rockové opeře Tommy a do půl roku se vzali. Mají spolu dvě děti - syna Harryho Tristana (24) a dceru Rose Elisabeth (22). ■