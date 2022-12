Hynek Čermák se chystá na svátky na hory, lyžovat ale nebude: Je to drahé a je tam moc lidí, stěžuje si

Hynek Čermák si stěžuje na drahotu na horách. Super.cz

Hezky dlouhé vánoční prázdniny si nadělil herec Hynek Čermák (49). Hrál do 22. prosince a pak už má do konce roku volno. "Hrát budu až 2. ledna. Pauzu už potřebuju, jsem i nachcípanej," svěřil se Super.cz po představení Štěstí, v němž hrál s Lucií Vondráčkovou.

A jak vánoční prázdniny Hynka Čermáka vypadají? "Většinou je trávíme se ženou na horách. V Krkonoších. Sice rád lyžuju, ale moc tam už na svahy nechodím, protože je to strašně drahé, je tam spousta lidí, člověk to sjede jednou a pak si řekne, že to stejně nemělo cenu. Z povinnosti se jednou sklouznu," postěžoval si.

Dárky Hynek na poslední chvíli nesháněl, všechno už má vyřešené. Těší se i na svoje děti, syna Bořivoje a dceru Hedviku má s předchozí partnerkou, herečkou Danielou Choděrovou. "Přijedou k nám na Vánoce, a dokonce pak společně vyrazíme i na hory. Tedy asi tam budou mít i své polovičky, takže budou snowboardovat," vyprávěl Hynek, který nám ve videu svěřil i svá přání, a nejen ta vánoční. ■