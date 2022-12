Diváci se konečně dočkali. Seriálová Bibi se vrací do Ordinace. Čeká na ni ale půvabná sokyně

Patrik Děrgel a nová posila Sabina Rojková z Ordinace nazpívali vánoční song. Do seriálu se vrací i Marika Šoposká. TV Nova

„Ano, je to tak. Bibi se konečně vrací! Pauza byla dlouhá a moc se na natáčení těším. Ona je moje srdcová role, to asi nikoho nepřekvapí. Návrat to pro ni bude velmi překvapivý, protože v Kamenici se za její nepřítomnosti událo docela hodně změn. No a Bibi bude muset jednat,” slíbila příznivcům Ordinace herečka Marika Šoposká. V Ordinaci si totiž nově zahraje Sabina Rojková, a ta bude tak trochu její sokyní v lásce.

K Vánocům herci z Ordinace nazpívali písničku Tři přání, kterou otextoval Václav Kopta. Manžel seriálové Bibi Patrik Děrgel (33) se ve Třech přáních představuje jako spanilý princ, Sabina Rojková jako ta, co na bále ztratila střevíček. Vše je tak tematicky spjato s legendární pohádkou Tři oříšky pro Popelku.

„Zazpívat Tři přání pro mě jako spíše nadšeného než profesionálního zpěváka nebylo vůbec jednoduché, ale myslím, že nakonec se za své pěvecké výkony nemusíme ani já ani Sabina stydět,” míní Patrik Děrgel. Ten ve vánoční písni zpíval s novou posilou Ordinace Sabinou Rojkovou, jež ztvární zdravotní sestru Johanku.

„Diváci určitě nečekali, že se jim dřív než jako herečka představím v Ordinaci jako zpěvačka,“ smála se Rojková s tím, že si pěvecký part užila. A jak je patrné z videoklipu ke Třem přáním, Patrik a Johanka si nebudou navzájem lhostejní, což zamíchá seriálovým dějem. Zvlášť, když se vrací Patrikova manželka Bibi... ■