Hvězda reality show Love Island šla pod kudlu: A překvapivě to není žena. David podstoupil plastiku nosu!

David Vitásek a Natálie Kočendová Michaela Feuereislová

Velkou oporou mu byla jeho partnerka Natálka. "Jsem ráda, že si konečně splnil to, co si přál. Celou dobu od prvního dne na ostrově o tom mluvil. Jelikož měl nos zlomený a nemohl pořádně mluvit a dýchat, tak to bylo potřeba už napravit," řekla Super.cz Natálie s tím, že David by se rád věnoval modelingu a i tam mu nový nos velmi pomůže.

"Myslím si, že i díky operaci bude mít teď dost nabídek v modelingu na focení, kde je potřeba mít souměrný obličej," dodala Kočendová. ■