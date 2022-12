Až bude mít Absolonová velikost 36, může mi zavolat! Monika dostala drsnou podmínku a začala hubnout

Filip Vaněk byl hostem pořadu Superchat. Super.cz

Ta si s ním dlouho přála pracovat, Vaněk měl ale drsnou podmínku. Monika musí zhubnout na velikost 36. "Saša Jány mně před deseti, jedenácti lety přivedl Moniku, že by z ní potřeboval udělat hvězdu. A já jsem řekl, udělejte z ní blondýnu, zkraťte jí vlasy, a až bude mít velikost 36, tak mi zavolejte. A ona fakt zhubla," řekl Vaněk Super.cz moderátorce Gabriele Wolfové (42) v pořadu Superchat.

"To byla ta doba, kdy se z ní během Královen popu stala módní ikona. Pak přišla dvě těhotenství. A teď jsem rád, že má zase super figuru. Že mě poslechla. A že ji čeká lepší období. V oblečení to nechává úplně na mně," usmívá se stylista s tím, že dnes jsou s Monikou velmi dobří přátelé.

Filip je ke svým klientům velmi upřímný. "Stylista není od toho, abyste si ho najali a on vám říkal, jak jste krásná, úžasná a všechno děláte dobře. Musíte říct tomu člověku jako psycholog šetrně, co je špatně, aby se toho klient vyvaroval, a já mu tak pomohl," vysvětluje Vaněk.

I s plnoštíhlými hvězdami pracoval, lehké to prý ale není. "Drobné defekty dokážu schovat, ale když se to přehoupne přes hranici, tak už to nejde. A jen se minimalizují škody," uzavřel stylista. ■