Královna, legendární detektivka nebo Sandy z Pomády. Zavzpomínejte na ty, kteří odešli v roce 2022

V roce 2022 navždy odešla spousta osobností.

Sidney Poitier (✝94)

Americko-bahamský herec získal v roce 1964 Oscara jako první člověk tmavé pleti za film Polní lilie. Za svůj život natočil desítky filmů. Zahrál si třeba v legendární komedii Hádej, kdo přijde na večeři.

Bob Saget (✝65)

Herec a komik se proslavil hlavně rolí v seriálu Plný dům. Byl nalezen mrtvý v hotelovém pokoji v Orlandu na Floridě během svého turné s komediálním pořadem. Jako příčina smrti bylo uvedeno poranění hlavy.

Meat Loaf (✝74)

Rockový zpěvák s jedinečným hlasem a držitel ceny Grammy se proslavil hlavně hitem I'd Do Anything For Love. Také si ale zahrál ve více než padesáti filmech. Podle dostupných informací zemřel po onemocnění covidem.

William Hurt (✝71)

William Hurt získal v roce 1986 Oscara za roli ve filmu Polibek pavoučí ženy. Později se ale objevil také v několika marvelovkách. V roce 2018 mu lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty, která se rozšířila do kostí.

Ray Liotta (✝67)

Hollywoodský herec se proslavil hlavně rolí ve filmu Mafiáni, objevil se ale v desítkách dalších snímků a také v seriálech. Zemřel ve spánku během natáčení filmu v Dominikánské republice. Nikoliv však na place, ale ve spánku.





Aaron Carter (✝34)



Zpěvák, rapper a herec, který se proslavil jako dětská popová hvězda a vystupoval i s Backstreet Boys, skupinou, ve které působil jeho bratr Nick. Roky se potýkal se závislostí a měl psychické problémy. Byl nalezen ve vaně ve svém domě nedaleko Los Angeles.



Tom Parker (✝33)

Jen o rok mladší navždy odešel Tom Parker, člen britské skupiny Wanted, která vznikla v roce 2009 a proslavila se hitem Glad You Came. V roce 2020 Tomovi lékaři diagnostikovali čtvrtou fázi agresivního typu mozkového nádoru.

Olivia Newton-John (✝73)

Australská herečka a zpěvačka se proslavila rolí Sandy v muzikálu Pomáda, ale také několika známými hity. V roce 1992 oznámila, že bojuje s rakovinou. Ta se jí vrátila v letech 2013 a 2017. Založila nadaci pro výzkum léčby rakoviny.

Anne Heche (✝53)

Anne Heche byla americká herečka, režisérka a scenáristka. Zemřela po tragické nehodě, kdy se svým autem ve vysoké rychlosti vjela do domu v Los Angeles. Kvůli kombinaci nadýchání kouře a popálenin došlo k mozkové smrti.

Alžběta II. (✝96)

V srpnu tento svět opustila britská panovnice Alžběta II., která byla korunována v roce 1952. Vládla sedmdesát let a stala se symbolem stability. Královna zemřela pokojně ve svém sídle Balmoral, obklopena svými nejbližšími.

Coolio (✝59)

Americký rapper se proslavil hlavně hitem Gangsta's Paradise, za který získal i cenu Grammy. Byl nalezen na podlaze koupelny v domě svého přítele. Zanechal po sobě deset dětí.

Angela Lansbury (✝96)

Lidé ji znali spíše jménem seriálové role. Jessica Fletcher jako spisovatelka a detektivka vyřešila nejeden zločin. Angela ji hrála dvanáct let, na stříbrném plátně se ale pohybovala přes sedmdesát let.

Loretta Lynn (✝90)

Legenda americké country byla držitelkou ceny Grammy. Největší slávu prožila v 60. a 70. letech minulého století. Nahrála celkem 70 alb a složila 160 písniček. Zemřela pokojně ve spánku u sebe doma ve státě Tennessee.

Robbie Coltrane (✝72)

Skotský herec si zahrál v množství snímků, mimo jiné i v bondovkách. V pozdějším věku se ale do širokého povědomí dostal rolí Hagrida v sérii o Harrym Potterovi. Příčinou jeho úmrtí bylo selhání více orgánů.

Leslie Jordan (✝67)

Americký herec a komik měřil jen 1,5 metru. Spousta lidí si ho bude pamatovat například ze seriálu Will a Grace. Malý velký muž měl na Instagramu téměř šest milionů fanoušků. Jeho život skončil tragicky, když autem narazil do zdi v Hollywoodu.

Kirstie Alley (✝71)

Herečka se proslavila hlavně rolí maminky z filmové série Kdopak to mluví? U diváků ale uspěly i další komedie, ve kterých se Kirstie Alley objevila. Zpráva o její smrti byla pro mnoho lidí šokem. Herečka krátce bojovala s rakovinou střev. Odešla ve věku jedenasedmdesáti let.