Žádná slavná Češka nemá tolik plastik jako tento muž! Za předělanou čelist nebo plastiku nosu zaplatil miliony korun

Stylista Filip Vaněk byl hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Má víc plastik než většina slavných žen. Stylista hvězd Filip Vaněk (45) byl hostem naší talk show Superchat . Moderátorce Gabriele Wolfové (42) přiznal, jaké všechny úpravy na svém zevnějšku má. A také to, že ho v blízké době čeká operace, která je následkem jeho povolání a nesouvisí s vizáží. Asi vás překvapí, co se slavnému stylistovi stalo.

"Když jsem trošku upravil nos, dofoukl pusu, vysekal lícní kosti, trošku jsem si upravil tělo, tak jsem se začal líbit svému Toníkovi. Předtím se po mně v posilovně ani neotočil. Za těch deset let jsem se ještě změnil. Mám takovou dohodu s mojí paní doktorkou, že Toník nebude nikdy vypadat mladší než já, byť je," prozradil v naší talk show Superchat Vaněk.

Co dalšího má upraveného? "Mám kromě plastiky nosu předělanou čelist, aby byla vysekanější, také mám něco na těle odsáto. V obličeji mám nitě, botox, výplně. To už beru jako čištění zubů. Krk řeším teď," překvapuje.

A také prozradil, že už za úpravy utratil pořádně tučnou sumu. "Jsou to miliony korun. Nejdražší byla čelist. Ale pak jsem perfektně zhubnul. Musel jsem být jen na tekuté stravě. To byla pecka. To jsem vážil asi 58 kilo," směje se.

Nyní čeká Filipa operace, která nesouvisí s jeho zevnějškem. Je to doslova nemoc z povolání. "Začíná mi už teď odcházet ruka. Mám ji ochozenou. Jak trhám cedulky z oblečení, mám zánět karpálního tunelu a musím jít na operaci. Trhám 25 let cedulky, protože jsem líný si vyndávat nůžky z kabelky. Jak to trhám, namáhám ruku a mám ji zničenou," dodal Vaněk.

Co dalšího na sebe prozradil? To se dozvíte v dalším díle pořadu Superchat. ■