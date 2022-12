Máma nikdy nenosí spodní prádlo: Slavná moderátorka nejspíš příště dceru do televize nevezme

Jenna Bush Hager Profimedia.cz

Děti jsou zkrátka požehnání, vskutku. I když u většiny z nich platí, že co na srdci, to na jazyku. Na upřímnost své nejstarší dcery Margaret Laury doplatila v úterním živém vysílání pořadu Today with Hoda & Jenna, který moderuje, i novinářka a spisovatelka Jenna Bush Hager.

Dívenku potěšilo, že mohla přijít za maminkou do práce a zjevně chtěla zpestřit den všem, včetně diváků u televizních obrazovek. Když jí Jennina kolegyně Hoda Kotb svěřila, že má její matku nejraději, když se směje, Margaret neváhala ani vteřinu. „Jednou se smála tolik, že si cvrnkla do kalhot,“ práskla na maminku.

Rudá moderátorka za upřímnost dceři pěkně poděkovala, to ale netušila, co bude následovat. Kotb se totiž chopila příležitosti a tahala z Margaret, co dalšího by mohla na matku prozradit.

Holčička se na chvíli zamyslela, než s jistotou dodala: „Nikdy nenosí spodní prádlo. Ani teď ho nemá, viděla jsem ji se převlékat.“

„Ok! Díky. Ahoj, čau, miluji tě,“ vystrkala na to konto Jenna konečně dcerku z pódia za hurónského smíchu kolegyně.

Devítiletá Margaret se toho opravdu nebojí. Když se její matka nedávno vrátila z pracovní cesty ze Skotska, přivítala ji s otevřenou náručí, po objetí ovšem dodala, že jí to víc sluší, když je nalíčená.

„Nepamatuji se, že bych před ní někdy mluvila o svých nedokonalostech, ale nedávno, když jsem navrhla, že půjdeme na oběd, dodala, že ráda, ale měla bych se před tím namalovat,“ popsala Hager, která je také maminkou sedmileté Poppy a tříletého Henryho.

Podívejte se, jak probíhal živý vstup s malou Margaret. ■