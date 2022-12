V oblíbené pohádce se Sovákem a Hrušínským se s tím nemazali. Střílení prasat i odseknutí kohoutí hlavy sekerou

Běla Jurdová a Jiří Sovák v pohádce Dařbuján a Pandrhola FTV Prima

Jenže havíř se zaplete s lakomým boháčem Pandrholou (Rudolf Hrušínský ✝73) a úmluvu poruší. Zákeřný Pandrhola se nakonec rozhodne Smrťáka zbavit a uvězní ho. Nepřítomnost smrti na zemi však způsobí řadu komických katastrof.

Výhrady měli nejen soudruzi

Při schvalování scénáře vadila soudruhům svatá Barbora. Proto se z něj měla nejdřív vyškrtnout píseň Svatá Barbora, panna poctivá, a potom i noční scéna, ve které Stanislav Neumann (✝72) rozmlouvá coby připitý děda Pšuk se sochou této světice. Scenáristovi a autorovi pohádky Janu Drdovi se ale nakonec podařilo cenzory přesvědčit, aby scénář zůstal tak, jak je.

Kuriózní je, že k pohádce byly výhrady i po pádu režimu. Někteří lidé se pozastavovali se nad tím, jak si mohl obyčejný horník dovolit odmítnout za kmotra Boha a dal se do holportu se Smrtí. Kromě toho zesměšnil bohatého a váženého občana. A jak se teď poslední dobou hledají hnidy na všem, co předtím nikdo neřešil, začaly se nově objevovat i hlasy, že pohádka vlastně vůbec není vhodná pro děti.

Vadí například střílení prasat, odseknutí kohoutí hlavy sekerou i přímá konfrontace se smrtí, která má zvláštní smysl pro humor. Viz například: „Studenou vodou? Blázníš? Ještě by z toho mohla mít smrt!“

Markýtka se znelíbila věrchušce

Kubovu manželku Markýtku hrála Běla Jurdová (✝89). Herečka později na natáčení zavzpomínala:

„Z neznámých důvodů se stalo, že na konci 50. let rozhodl tehdejší ředitel Barrandova, že s filmováním skončím. Když se začal natáčet Dařbuján a Pandrhola, neměla jsem podepsanou smlouvu. Neřešila jsem to, byla jsem lehkovážná. Až v průběhu natáčení mě na to upozornil produkční, tak jsem ji podepsala. On ji poté odnesl potvrdit na vyšší místa, ale později se vrátil se vzkazem, že já tam hrát nesmím a režisér Frič má jít na kobereček. Režisér se po schůzce s nejvyšším vrátil zničený. Když mu oznámil, že Jurdová smlouvu nedostane, řekl mu, že výrobu filmu okamžitě zastavuje a bez ní dál točit nebude. Přitom jsem v té úloze byla velmi snadno nahraditelná. Musím říct, že ten den jsme nenatočili ani jednu scénu, zato jsme všichni zdecimovaní vypili společně nějakou tu lahev.“

Z jitrnic hrozil moribundus

Podle lékařů onemocněl sládek Pandrhola chorobou zvanou moribundus. Slůvko v lidové mluvě zdomácnělo a používáme ho, když se cítíme pod psa. Možná to nevíte, ale jde o skutečné latinské slovo, které znamená „umírající“. Jitrnice na stromech byly pravé, ale protože se točilo v letním vedru, začaly zavánět a nikomu se do nich nechtělo. ■