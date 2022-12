Splněný sen všech dětí. Lucie Vondráčková slaví se syny Vánoce hned dvakrát

Lucie Vondráčková slaví se syny Vánoce hned dvakrát. Super.cz

Lucie Vondráčková (42) je pyšná maminka dvou synů, které má s hokejistou Tomášem Plekancem (40). Díky tomu, že byli všichni několik let v Kanadě, mají Matyáš a Adam jednu výhodu. Vánoce slaví hned dvakrát. To hraje do karet i herečce, která i po rozvodu tuto tradici ponechala.

„My to máme tak, že Vánoce jsou všichni se všema. My jsme v Kanadě slavili jak Ježíška, tak jelikož tam mají Santu Clause, tak jsme byli zvyklí i na Santu. Tak jsme to dělali tak, že 24. přišel Ježíšek, a když něco neumí smontovat, protože je malý miminko, tak v noci jsem to montovala já. Třeba jsem klukům pořídila takovou kuchyňku, tak tu jsem montovala asi 200 hodin přes noc,“ svěřila se se smíchem Lucie v pořadu Superchat.

„Ted vlastně se to hodí, protože když třeba jeden rok jsou kluci na Ježíška u tatínka, tak stejně na toho Santu jsou u mě. Mně je vlastně jedno, jestli je 24. nebo 25. prosince,“ dodala úspěšná herečka a zpěvačka.



Celý díl pořadu Superchat s Lucií Vondráčkovou, která přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34) uvidíte na Super.cz už příští týden.

