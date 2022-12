Agátin ex bere vztah s vokalistkou Ewy Farne vážně: První slova truhláře Adama o společné budoucnosti

Radka Pavlovčinová a Adam Raiter jsou zamilovaní až po uši Super.cz

Randí spolu sotva pár měsíců, ale klape jim to tak, že bývalý účastník reality show, truhlář Adam Raiter, jehož dostal do povědomí veřejnosti vztah s Agátou Hanychovou (37), bere vztah tak vážně, že už mluví o společné budoucnosti a o dětech. Zpěvačku Radku Pavlovčinovou (33), sestru vítěze SuperStar Adama Pavlovčina a vokalistku Ewy Farne (29), tím až trochu zaskočil.

Pár společně vyrazil do Špindlerova Mlýna na párty k openingu zimní sezóny. "Já jsem horská začátečnice, ale Adam je starý snowboarďák, už byl na svahu a nutí mě, abych se učila," smála se Radka. "Mně je to blízké, jsem tady vlastně jako doma," dodal Adam, který s partnerkou outfity vyladil právě do snowboardového stylu. "Módu máme rádi, ale držíme se toho svého," upřesnil.

Vánoce pár ještě společně nestráví, jsou spolu krátce a museli by úplně přeorganizovat program u svých rodin, jimž se ještě vzájemně nepředstavili. V plánu je ale první společná dovolená. "V lednu se pojedeme ohřát někam do tepla," těší se oba.

A když jsme se dostali k novoročním předsevzetím, právě Adam překvapil. "Oba, myslím, máme jasný cíl. Tím mluvím o nějakém úspěchu, abych měl dům, rodinu. S Radkou jsme spolu, protože spolu chceme být, takže ten směr je samozřejmě takový," zírala i jeho partnerka, jak se rozpovídal o společné budoucnosti. ■