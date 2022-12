Říkají, že už je v kategorii MILF. Lucie Vondráčková promluvila o nabídkách z Playboye i hlídání soukromí

Lucie Vondráčková byla hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Soukromí si herečka a zpěvačka střeží, ovšem na jednu z jejích premiér ji přišel podpořit její přítel, zápasník MMA Zdeněk Polívka a láska byla venku. „Je to fajn, když je člověk doma v pohodě, tak může pak odvádět dobrou práci, je to vyharmonizované. Já se nerada o svém soukromí bavím, ani nedávám fotky na Instagram, protože mi přišlo, že ti, co dávají nejvíc fotek a jsou happy, tak najednou přijde krach a neodráží to tu realitu. Tak jsem taková zdrženlivá,“ řekla nám ke svému soukromí během rozhovoru.

Lucie se objevila v seriálu O mě se neboj, Specialisté a nyní září v představení Štěstí v pražském Divadle Palace a v muzikálu Vánoční zázrak v Divadle Broadway. Na jevištích se objevuje například zahalená v prostěradle nebo v negližé. Jak herečka vnímá nahotu na divadelních prknech? Byla by schopná se ukázat úplně nahá?

„Každou dekádu se mi stane, že mi zavolají z Playboye, že teď prý letí MILFky a já se prý dostala do této kategorie, ale myslím si, že je tady spousta krásnějších a výstavnějších těl, takže těm to přenechám,“ prozradila nám Lucka se smíchem.

Její starší syn Matyáš nedávno oslavil 11. narozeniny. Jakou mu Lucie uspořádala oslavu? Dokáže oblíbená herečka třeba upéct narozeninový dort? To i další informace o Lucii Vondráčkové se dozvíte v talk show Superchat, která je k poslechu také na podcastových platformách. ■