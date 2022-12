Za outfit by se nemusela stydět ani v Aspenu: Dominika Myslivcová vynesla na opening ve Špindlu model za statisíce

Dominika Myslivcová vynesla model za statisíce. Super.cz

Špindlerovu Mlýnu se přezdívá český Aspen, což brali návštěvníci openingu zimní sezóny opravdu vážně, i co se luxusních outfitů týče. V ceně modelu, který vynesla, bezpochyby vedla Dominika Myslivcová (28). Od hlavy až k patě byla oblečená do drahé značky, všechny kousky dohromady vyšly na statisíce.

"Co se týče Špindlu, módu opravdu řeším. Miluju hory a miluju hlavně to zimní oblečení. Úplně se v tom vyžívám a vždycky to potřebuju mít úplně do detailu sladěné. Jak vidíte, docela jsem se snažila," byla sama se sebou spokojená Dominika.

Ta je sice milovnicí léta a teplého počasí, ale českou zimu by nevyměnila. "Co se zimy týče, vedou u mě hory, takže na ně jezdím pravidelně. Vánoce sice budu s přítelem trávit v Praze, ale pak se hned do Špindlu zase vracíme," prozradila.

Pokud jde o vánoční obžerství, Dominika přiznává, že rozhodně svodům cukroví, bramborového salátu a smažených řízků neodolá. "Jsem typ, který si tyhle věci nedokáže odepřít. I když se snažím, tak to nikdy nevyjde, takže od ledna zase můžu začít s hubnutím," smála se Myslivcová, která svěřila také to, že předsevzetí na Nový rok si dávat nebude. "Každým dnem se snažím být lepší a vylepšovat svoje chyby," uzavřela. ■