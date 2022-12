Fenomenální pilot Formule 1 na skok v Praze: Takhle teď vypadá Létající Fin, který má českou manželku

Mika Häkkinen a Kate Matl Foto: archiv A. Charouze

Říká se mu Létající Fin a je to legenda. Dvojnásobného mistra světa v závodech Formule 1 znají snad všichni. Mika Häkkinen přijel do Prahy jen proto, aby pokřtil knihu F1 Greats, ve které se poprvé objeví všichni mistři světa pohromadě. Zároveň představil i kalendář z dílny výtvarníka Jiřího Rameše, ve kterém je i jeho portrét.

Mika dorazil jen na skok, mezi dovolenou v Itálii a návratem domů do Monaka, kde žije s druhou manželkou, Češkou Markétou Remešovou, se kterou má tři děti. „Kniha je naprosto úžasná. Fotky, které tam jsou, vyžadují velký talent a lásku. To, že se to všechno tak dobře zvládlo, je hlavně o týmové práci a skvělém nápadu,“ prohlásil spokojený Häkkinen.

„S Mikou se znám celou jeho kariéru a udělal jsem spoustu fotek, i když někdy to bylo těžké, protože byl příliš rychlý a já ho musel nahánět na trati,“ usmíval se fotograf Rainer Schlegelmilch. „Kniha F1 Greats je naprosto výjimečná, myslím, že je to skvělý vánoční dárek pro všechny, kdo mají motosport rádi,“ dodal.



"Když jsem si prohlížel staré materiály o formuli, zjistil jsem, že neexistuje žádná publikace, kde by byli pohromadě všichni mistři světa. Na internetu jsem si našel fotografa Rainera Schlegelmilcha, kterému jsem zavolal. Ze začátku se se mnou ani nechtěl bavit, nakonec jsme se sešli koncem května při formuli v Barceloně a plácli jsme si,“ vysvětluje Antonín Charouz, podnikatel a bývalý závodník, který za vydáním stojí.

Kniha o celkovém počtu 528 stran je dvoujazyčná, v angličtině a němčině, navíc každý text je vždy v rodném jazyce závodníka. Spolu s ní vznikl i speciální nástěnný kalendář pro rok 2023. Najdete zde dvanáct mistrů světa Formule 1 nikoliv na fotografiích, ale z dílny známého výtvarníka Jiřího Rameše. Nechybí zde Michael Schumacher, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi a samozřejmě ani Mika Häkkinen.

Moderátorkou křtu byla Kate Matl (43), která má k tomuto sportu blízko, v roce 2002 se stala Miss Formule 1. ■