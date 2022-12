Vincent Navrátil strávil letošní Vánoce bez partnerky. Rodinu obdaruji plechovkami, smál se syn Veroniky Žilkové

Syn Veroniky Žilkové Vincent Navrátil strávil Vánoce s rodinou. Super.cz

Herec a nyní i velký nadšenec posilování Vincent Navrátil dorazil na premiéru filmu Avatar spolu se synem Agáty Hanychové (37) Kryšpínem, a ačkoliv je Vincent jeho strýc, dvojice spíše působila jako bratři. Ostatně i přípravy na filmový večer byly divoké. "Provázelo to spoustu hádek a spoustu komplikací v logistice. Třikrát jsme zabloudili, ale stihli jsme to," prozradil uspěchaný fešák.

Vincent je relativně čerstvě singl poté, co v listopadu oznámil rozchod s embryoložkou Anetou Kňávovou. Vánoce tak s partnerkou netrávil. Co se dárků týče, měl Vincent jasnou představu. "Já to mám tak, že čím víc dostávám, tím lépe, ale já dávám skromně a pokorně," vtipkuje Vincent a dodává, že jeho dárky jsou plné lásky. Doslova. "Já dávám pravidelně lidem plechovky plné mé lásky," prozradil Super.cz.

Pokud ale budete Vincentova budoucí přítelkyně, nemusíte se bát, na dárcích si dává záležet. "Tam jsem dával hezký dárky," dušuje se Vincent a jedním dechem dodává: "Teď nemám komu dávat dárky, tak budu dávat dárky v plechovce," žertuje herec, který je známý svým suchým humorem. ■