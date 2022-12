Karel Vágner popsal tragické okolnosti, za kterých se s Hanou Zagorovou stali milenci

Karel Vágner vzpomínal na Hanu Zagorovou. FTV Prima

„Moc nevěřím na to, když někdo říká, že spolu kluk a holka budou navždy kamarádi a nic mezi nimi není. My jsme se s Hankou sblížili (v roce 1973 – pozn.) tak, že jsme byli po koncertě, někdo měl lahvičku Becherovky, tak jsme si sedli celá kapela. A najednou se otevřely dveře, Hádl (Vítězslav – člen kapely) v nich stál úplně bílej a říkal: Kluci jsou mrtví. Naše bývalá kapela. Dozvěděl jsem se, že spadli v Praze na letišti,“ líčil v úterním pořadu 7 pádů Honzy Dědka Vágner, který byl pochopitelně ze ztráty svých přátel otřesen.

Hanka ho tehdy utěšovala. „Tenkrát jsem potřeboval, aby mě někdo chytil za ruku. A za tu ruku mě chytila Hanka. Taky jsem si říkal, že co je v domě, není pro mě. Ale za prvé to bylo krásný a za druhé, když to ti dva ustojí, může z toho vzniknout tak nádherné přátelství, které my jsme měli. Znali jsme se padesát let. To je neuvěřitelné. Rozešli jsme se rozumně. My jsme si potom i kritizovali svoje holky. Teda ne, já jí kluky,“ vzpomínal Vágner. ■