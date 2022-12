Hvězda Čarodějek Alyssa Milano oslavila 50. narozeniny a předvedla tvář bez make-upu, příkras a filtrů

Alyssa Milano Profimedia.cz

„Tohle je 50. Žádný filtr, retuš, make-up. Strávím tento den jako každý jiný. Trochu se hýbnu, budu hodně milovat, snažit se být mimo dosah a hodně vděčná,“ popsala selfie.

„Jsem šťastná, že tu mohu být. Přesně tam, kde jsem. Tady a teď. Právě v tomhle čase,“ dodala herečka. „Pořád je toho tolik na co se těšit. A víte co? Je i dobré se ohlédnout za tím, čím jsem prošla, odkud pocházím, jakou cestu jsem ušla, kdo mi vstoupil do života a kdo v něm zůstal,“ bilancovala.

Alyssa, kterou si čeští diváci pamatují asi nejvíc jako Phoebe ze seriálu Čarodějky, by se měla vrátit k roli Samanthy v sitcomu Who's The Boss? Ten byl v 80. a 90. letech hitem především v USA a zdá se, že by se měl dočkat pokračování, kterého se chopila televizní síť Amazon Freevee.

K seriálu se tak Alyssa vrátí po delší pauze. V posledním roce ji diváci mohli vidět v netflixovém dramatu Stud stranou nebo hororu Give me an A. ■