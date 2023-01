Svatby roku 2022: Praštili do toho Spears, Kardashian, Beckham, Lopez s Affleckem a spousta dalších!

Letošní rok byl na svatby slavných poměrně bohatý... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zatímco Britney a Sam do toho praštili v červnu ve zpěvaččině domě v Kalifornii, který novomanželé krátce po svém velkém dni vyměnili za ještě pompéznější sídlo, staronový pár Jen a Ben první dvojici trumfnul. Minimálně v počtu svateb. Hvězdy si totiž řekly své ano hned dvakrát.

Nejprve zcela neformálně v kapličce Little White Chapel v Las Vegas, kde shodou okolností kdysi pojala až příliš spontánně za svého prvního manžela kamaráda z dětství Jasona Alexandera právě Britney Spears. Podruhé se pak vzali pro změnu v Benově honosném sídle v Georgii.

Dost se toho napsalo ale i o svatbě Brooklyna Beckhama (23) a modelky Nicoly Peltz na Floridě, a to především kvůli údajně napjatým vztahům s tchyní Victorií Beckham. Dubnová veselka údajně vyšla na závratných 88 milionů korun.

V květnu vstoupili do manželství také Kourtney Kardashian (43) s muzikantem Travisem Barkerem. Ti si pro svůj velký den vybrali italské Portofino, kam se sjela celá slavná rodinka a několik dní tam svou přítomností způsobovala pořádný poprask.

Z dalších celebrit jmenujme například herečku Gabourney Sidibe, která si vzala Brandona Frankela. Herec ze Stmívání Taylor Lautner si pak vzal jmenovkyni Taylor Dome.

Dcera Donalda Trumpa Tiffany Trump minulý měsíc na Floridě pojala za manžela Michaela Boulose. Neformálně pojali sňatek herec a exmanžel zpěvačky Fergie Josh Duhamel a Audra Mari, vzali se v Severní Dakotě a oslavit to vyrazili do místního baru.

Vdané jsou už jsou i herečky Lindsay Lohan a Sarah Hyland. Zatímco bývalá průšvihářka se zklidnila po boku Badera Shammase, jehož si letos i vzala, hvězda Takové moderní rodinky si vybrala jako svou druhou polovičku Wellse Adamse.

Po pěti letech posunuli na další úroveň vztah herečtí kolegové Ewan McGregor a Mary Elizabeth Winstead a devět let po zásnubách si konečně vzala svého vyvoleného golfistu Dustina Johnsona modelka a dcera legendárního hokejisty Wayna Gretzkyho Paulina. A deset let od seznámení se koncem roku 2021 vzali i herečtí partneři a rodiče tří společných dětí Josh Hartnett a Tamsin Egerton. Veřejně to však oznámili až loni v březnu.

Veselku si užily ale třeba i herečky Jordana Brewster známá ze série Rychle a zběsile, jež si vzala investora Masona Morfita, Eleanor Tomlinson z Poldarku pak pojala za manžela profesionálního ragbistu Willa Owena. Vdala se ale i modelka Lais Ribeiro, a to za 211 centimetrů vysokého basketbalistu Joakima Noaha či pohádkově bohatá dcera Bernieho Ecclestona Petra, která po rozvodu s problémovým exmanželem dala šanci byznysmenovi Samu Palmerovi.

Vstup do manželství oznámily ale třeba i krásky Mariana Varela a Fabiola Valentín, které reprezentovaly své země v roce 2020 jako Miss Grand Argentina a Miss Grand Portoriko. ■