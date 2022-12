Láska jako trám. Monika Bagárová se poprvé veřejně vyznala svému miláčkovi a nešetřila chválou

Monika Bagárová Michaela Feuereislová

Krásná zpěvačka si užívá zamilované momenty a už pěkných pár měsíců randí s karlovarským podnikatelem. „Nemám potřebu něco tajit, ale ani se vyjadřovat detailněji, chci si nechat svůj soukromý život pro sebe. Takhle nám to vyhovuje. Jediné, co řeknu je, že jsme zamilovaní a je nám krásně. Každý si zaslouží být milovaný,“ řekla nedávno Super.cz Bagárová.



V nejnovějším vyznání Leonardovi už je otevřenější. „Potkala jsem Anděla,“ rozněžnila se Monika. „Krásný srdce, krásnou duši plnou lásky, pokory a laskavosti,“ napsala. Její láska Leo, jak ho Monika označuje, totiž slavila narozeniny a ačkoliv si Bagárová společné fotografie a detaily ze soukromí nechává pro sebe, přání k narozeninám sdílela se svými fanoušky. „Přeji ti to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám, ať tě úsměv a radost doprovází celej život. Na zdraví a lásku nemůžu zapomenout, protože to je v životě nejdůležitější,“ vzkázala svému miláčkovi.

Dvojice má pevný vztah, kteří oba myslí vážně a nejedná se o žádné poblouznění. Jak jinak si vysvětlit, že Monika nešetřila ani tím nejdůležitějším na závěr. „Miluji Tě,“ ukončila své rozkošné přání, ze kterého zamilovanost přímo číší. ■