Tohle má být nová láska Brada Pitta: Je o třicet let mladší, byla vdaná za jiného herce. Vidíte podobu s Angelinou?

S Bradem Pittem Ines de Ramon údajně randí už několik měsíců. Profimedia.cz

Že by hollywoodský fešák Brad Pitt (59) konečně našel štěstí v náručí nové ženy? Po rozvodových tahanicích s Angelinou Jolie by si to jistě zasloužil. A kdo že je krásná brunetka, která o víkendu s hercem oslavila i jeho 59. narozeniny? Jde o devětadvacetiletou designérku šperků Ines de Ramon, které nedávno nevyšlo manželství.