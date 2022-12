Je mladá a půvabná, ale má šanci uspět na světové soutěži krásy? Výherkyně Miss řekla, jak to má s plastikami

Výherkyně České Miss Essens 2022 se pomalu chystá na světovou soutěž krásy Super.cz

„Já si myslím, že jsem celkem dobrá řidička. Mám řidičák od svých čerstvých osmnáctin, takže už to bude něco přes rok a řídím fakt každý den, takže doufám, že mi to půjde i s tímto autem,“ svěřila se Vanesa Super.cz.



A dokáže se za volantem i pěkně rozčílit? „Jsem za volantem spíš klidná, ale občas, když už je toho hodně, tak si i zanadávám, ale jinak si snažím udržet klidnou hlavu.“

Vanesa se ve společnosti ukázala odpočatá. Po výhře titulu na pár dní odjela do svého rodného Přerova. „Já jsem odpočívala, vyprala jsem asi šest praček poté, co jsem se vrátila. Stavila jsem se za mamkou a brala jsem to tak s poklidem před Vánocemi.“

Příští rok Vanesu čeká spousta práce, hlavně se připravit na světové finále soutěže krásy. „Hnedka po Vánocích mám naplánované focení a pak začínají přípravy na Miss Universe. To by mělo být v New Orleans v USA.“



Ví ale, že svět krásy je nekompromisní. Je sice mladá, ale jak ona sama nahlíží na plastiky, botox a další zkrášlování? „Když se člověk fakt cítí líp, tak proč ne. Nevím, jak k tomu za pár let budu přihlížet já. Uvidím, jestli zůstanu takhle, jak jsem, nebo si něčím dopomůžu," dodala se smíchem Vanesa Švédová. ■