V kasárnách mu chyběla žena a dítě, doma myslel na muže. Byl jsem ve schizofrenní situaci, přiznal Honza Musil

Honza Musil Super.cz vyprávěl o svém coming outu, manželce i vážné nemoci. Super.cz Po pravdě

„Tím, že jsme se s Ivetou znali od mala, tak mezi námi nebyla nikdy žádná bariéra. My jsme kromě lásky vedle sebe vyrůstali i jako přátelé, kamarádi, a to je to, co nám zůstalo,“ říká v pořadu Po pravdě moderátor Honza Musil (55), kterého dnes, po téměř 40 letech, pojí k jeho první lásce stále velké pouto.

„Mám vedle sebe přítelkyni, kamarádku, bývalou manželku, milenku a ségru. Je to člověk, který má moji bezmeznou důvěru.“ Ona byla zároveň tím člověkem, kterému se Honza poprvé svěřil, že ho v životě přitahují muži.

Osudový muž z vojny

V době manželství Honza narukoval v Brně, kde žil s rodinou, na dva roky na vojnu a půl roku před koncem služby poznal muže, do kterého se zamiloval. „Platonicky, neopětovaně, ale zamiloval. Přisuzoval jsem tomu zpočátku fakt, že jsem rok a půl na vojně, byť jsem měl štěstí, že jsem měl dítě, ženu a doma jsem byl častěji než ostatní. Ale stalo se to,“ vzpomíná na osudové chvíle života Honza Musil.

„Ten, o kterém mluvíme, je dodnes náš rodinný přítel, má ženu, děti, je to umělec, muzikant, člověk, který báječně hraje celý život na saxofon a já myslím, že to bylo to nejdůležitější, že jsme oba měli stejné vjemy na kulturu, umění a já jsem si najednou mohl v kasárnách povídat s někým o věcech, které mě zajímají. A on byl jediný. Takže tam spíš nastal psychický obdiv než ten fyzický,“ dodává.

Vnímám muže jinak

„Poprvé jsem se setkal s tím, že vnímám muže trošku jinak než jen jako kamaráda nebo kolegu. A když jsem jel jednou domů na opušťák, tak jsem zjistil, že mi chybí. A to je ta zamilovanost. Takže jsem byl v takové docela schizofrenní situaci, kdy v kasárnách mi chyběla žena a dítě a když jsem byl doma, tak mi chyběl tento kluk,“ vysvětluje Honza Musil.

Sám přiznává, že v tomto uvědomění prožíval i určité obavy a strachy z toho, co se to najednou v jeho životě děje. Začal hledat informace, ale v té době, roku 1986, takový přístup k informacím nebyl. Čekal proto, co bude, až se vrátí z vojny domů a bude dál žít se svojí rodinou. Možná i díky tomu, že svoji ženu měl jako kamarádku od útlého dětství, nebál se jí se svými pocity svěřit.

Jak Iveta reagovala a jakým směrem se dál život Honzy Musila ubíral, to se dozvíte v dalším díle pořadu Po pravdě. Celý rozhovor si můžete poslechnout i na podcastových aplikacích Podcasty.cz, Spotify a Apple Podcasts. ■