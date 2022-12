Moderátorská dvojice chodí v civilu stejně oblečená: Blondýnka z Primy totiž nakupuje v pánském oddělení!

Lenka Špillarová a Jiří Šlégl FTV Prima

Ti dva se hledali, až si byli přiděleni. Pouhý měsíc poté, co se na obrazovce objevili ve vysílání Nového dne jako moderátorský pár, vypadají Lenka Špillarová (36) a Jiří Šlégl, jako by spolupracovali roky. Dokonce se shodují i na stejných outfitech. A to i neplánovaně.