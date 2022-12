Rozsekala jsem auto. Veronika Žilková promluvila o autonehodě během cesty na představení

Veronika Žilková Herminapress

„Já jsem včera rozsekala auto. Prostě sníh, Praha. Takže já mám volno, těšila jsem se, jak si budu užívat, ale budu lítat po opravnách. Naštěstí jsem živá, nikomu se nic nestalo, ale tohle počasí a auto, chce to zvláštní opatrnost,“ svěřila se herečka během živého vysílání na sociální síti.

Veronika totiž jela hrát do Nové Paky představení Čarodějky v kuchyni: „Bylo to tak, že mě museli odtáhnout odtahovkou. Bála jsem se, že nestihnu představení, ale stihla. To je přesně to, že máte tři dny volno a něco se sesype, abyste si to volno neužili.“

I přes nepříjemnou událost ale Veronika představení stihla a diváci na ní nic nepoznali. „Všichni byli krásně oblečení, měli vánoční náladu, poslali nám dárečky na jeviště, bylo to moc hezký,“ dodala.

Veronika má tak co dělat, aby všechno zařídila. Po svátcích sedne s přítelem do letadla a zamíří za teplem. „Prvního ledna, až dohraji, tak si poprvé dovolím, že rodině věnuji Vánoce a Nový rok už svému osobnímu životu. Navíc jsem v létě točila a vlastně jsem vůbec neměla dovolenou, takže jsem si ji přesunula na příští rok a jedu hned na začátku, svěřila se nedávno Veronika Žilková Super.cz. ■