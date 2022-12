Laskavý kluk plný života. Záchranář promluvil o smrti Jakuba Maliny (✝35) A přidal rady, co dělat, když se dusíte jídlem

Jakub Malina fotobanka Profimedia

Podle Extra.cz si totiž lidé v restauraci zpočátku ničeho nevšimli a jen přihlíželi, čímž Malina ztrácel drahocenné vteřiny. Mezitím byl nějakou dobu bez kyslíku a poté upadl do bezvědomí.

K jeho úmrtí se nyní vyjádřil i záchranář Marek Dvořák, kterého lidé žádají o rady, co v takové situaci dělat.

„Jakub se ve 35 letech udusil jídlem v restauraci v centru Prahy. Díky extrémní snaze kolegů ze záchranné služby a péči v nemocnici se podařilo obnovit oběh, svůj boj ale později stejně prohrál, tělo bylo bez kyslíku moc dlouho. Jakub byl mladý zdravý chytrý kluk, plný života, laskavý, pomáhající řadě lidí. Jdeš na steak a domů už se nevrátíš,“ popsal mrazivou situaci záchranář s tím, že je strašně moc důležitá první pomoc od přítomných lidí.

„Žádná záchranka u vás nebude za minutu. Musí někdo zavolat, oni musí přijet, vyndat z auta věci a přijít k vám. Zásadní je první pomoc laikem,“ zdůrazňuje.

A přidává cenné rady, jak postupovat, když se někdo začne dusit jídlem. „Člověk se dusí a kašle: podpořte ho v kašli, nikam ho nemlaťte, jen prostě počkejte, co se bude dít a podporujte ho. Když je při vědomí, ale už nemá sílu kašlat nebo se nejde nadechnout a zakašlat, udeřte ho mezi lopatky. Ale dejte mu fakt m*du! Musí to být taková j*ba, abyste z trubičky o průměru dva centimetry vyklepli kus masa, žádný hlazení. Tohle zkuste pětkrát za sebou. Pokud to nejde, stoupněte si za něj a vší silou mu oběma rukama stlačte nadbřišek. Zase takovou intenzitou, aby to bylo efektivní, je to jeho poslední šance,“ radí Dvořák, který zároveň zdůraznil, co byste dělat naopak neměli.

„Kdyby Vám přišlo, že je fajn nápad tomu člověku strkat prsty do pusy a lovit to jídlo takhle, vězte, že to dobrej nápad není, strčíte to hlouběji a budete pokousaní,“ objasnil.

Marek Dvořák pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové, jako záchranář slouží od pandemie covidu-19 také v Praze a do toho působí na urgentním příjmu v nemocnici Motol.

Jakub Malina patřil k nadějným fotbalistům, hrál za Viktorii Žižkov, Bohemians i Spartu. K jeho dlouholetým přátelům patřil sporťák a manžel tenistky Karolíny Plíškové Michal Hrdlička. ■