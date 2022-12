Podívejte, jak se Míša a Roman Tomešovi snaží šetřit. V domě udělali pár změn a snad bude i na dovolenou

Michaela Tomešová promluvila o úsporách v domácnosti. Super.cz

Do elektřiny ale světla nezapojovali. "Máme je na dobíjecí baterky, protože elektřina je drahá, tak se jim nemohlo nic stát," upřesnila Míša, s níž jsme zavzpomínali i na to, jak jednou vyzkoušeli hned po svátcích vyrazit do tepla a odletěli s rodinou do Egypta. "Plánovali jsme to i letos, ale čekali jsme na pracovní závazky a taky na last minute. Tak ještě uvidíme," svěřila.

Na dovolenou mohou šetřit i díky úsporám v domácnosti. "Bystře jsme si koupili krbová kamna, kterými vytopíme celý dům," vyprávěla. Kamna ostatně pořídili i kvůli tomu, že jim předloni v únoru odešlo tepelné čerpadlo, a museli nějaký čas dokonce bydlet po známých.

Pobavili jsme se i na pracovní téma, kdy manželé mají pracovních závazků tak nějak na střídačku. "Co se týče času, pracujeme oba zhruba stejně. Kromě toho, že oba hrajeme v muzikálech, tak já natáčím ZOO a Roman začal učit malé děti v dramaťáku a hru na kytaru a ukulele. Evidentně mu to doma nestačí," smála se Míša, že sami se rodinu rozšiřovat nechystají. "On si to kompenzuje u cizích dětí a já zase štěnětem," uzavřela. ■