Proč měl Ladislav Smoljak problém s Luďkem Sobotou? Perličky z natáčení slavné komedie Jáchyme, hoď ho do stroje!

František Peterka a Luděk Sobota Televize Seznam

I když film Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) viděl určitě každý (a mnozí ne jednou), rádi ho zhlédneme kdykoli znovu. Tentokrát se na něj můžeme podívat 20. prosince na Televizi Seznam. Mimochodem, umíte si v roli nesmělého automechanika Františka Koudelky, který veškeré své konání opírá o „vědecký“ kondiciogram, představit někoho jiného než geniálního komika Luďka Sobotu? Určitě ne, i když do ní byli původně zvažováni i Jiří Krampol nebo Jan Hartl. Režisér Oldřich Lipský si ale tehdy vybral Sobotu a byla to trefa do černého.