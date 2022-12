Harry vyžaduje po uvedení kontroverzního dokumentu omluvu z Paláce: Až naprší a uschne, shodují se královští experti

Princ Harry by rád omluvu od své rodiny. Profimedia.cz

Královská rodina je přinejmenším zmatená ze zpráv, že vévoda s vévodkyní ze Sussexu vyžadují omluvu od Buckinghamského paláce. Jejich kontroverzní dokument Harry a Meghan jen zhoršil vztahy s královskou rodinou, které už tak byly na bodu mrazu. Harry (38) po jeho zveřejnění navíc údajně čeká na omluvu, po níž teprve zváží, jestli se bude účastnit květnové korunovace otce Karla III. (74). Jenže to se nejspíš načeká.

Buckinghamský stejně jako Kensingtonský palác se rozhodly nekomentovat dokumentární sérii a raději ji úspěšně ignorují. Harry v ní mimo jiné nařkl bratra Williama, že na něj křičel, otce Karla ze lži a zesnulou královnu Alžbětu II., že se ho nezastala.

Podle zdrojů blízkých britské královské rodině je zaskočilo, že se Sussexští chtějí sejít k řešení svých stížností, Palác to nicméně razantně odmítá s tím, že by Harry nejprve musel uznat své chyby.

Podle královských expertů je šance na to, že královská rodina učiní první kroky k usmíření, nulová. „Harry ví, že se omluvy od Williama nedočká. Myslím, že strategie Paláce „nestěžovat si a nekomentovat“ je pro tuto chvíli správná. Vědí, že pokud se vyjádří, jen přilijí olej do ohně a celá kauza získá ještě víc pozornosti,“ myslí si královská editorka pro Vanity Fair Katie Nichols. „Mlčet je v tuto chvíli nejdůstojnější,“ dodává s tím, že pokud vévoda s vévodkyní mají králi co říct, vědí, kde ho najdou.

Po humbuku, který vyvolal zmíněný dokument, navíc vztahům s královskou rodinou neprospěje nejspíš ani Harryho chystaná biografie Spare, jež by měla vyjít už v lednu. Ta má být ještě kontroverznější a odhalovat ještě více pikantérií. To se pak nejspíš vztahy budou těžce napravovat. ■