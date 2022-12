Bývalka Harryho se stala poprvé maminkou, s princovým jmenovcem počala miminko pomocí IVF

Cressida Bonas se svým manželem Harrym Wentworthem Stanleym se stali rodiči. Profimedia.cz

Třiatřicetiletá anglická modelka, herečka a bývalá baletka Cressida Bonas, která se dostala do povědomí lidí dvouletým vztahem s princem Harrym, přivítala na světě své první dítě. Chlapečka má se svým manželem Harrym Wentworthem Stanleym a nyní se pro The Sunday Times rozpovídala o tom, s čím se před početím potýkala a jak se cítila.

Děťátko přišlo na svět pomocí IVF (umělého oplodnění) a Cressida popsala, že se cítila, jako by její tělo selhávalo poté, co čelila potížím s otěhotněním. Podle specialistů u manželů přitom nebylo v zásadě nic špatně.

„Stálo to čas a peníze za reflexologii, nutriční specialisty, akupunkturu, psychology… Dokonce i německého léčitele, který mluví s anděly. Neslyšela jsem nic, ani skřípání. Moje mysl byla v neustálé smyčce starostí a moje posedlost otěhotněním se stala zdrcující. Bez ohledu na to, kolik jsem viděla Mystic Megs (pořadů známé anglické astroložky, pozn. red.) nebo kolik jsem brala drahých doplňků stravy, nic nefungovalo a měla jsem pocit, jako by moje tělo selhávalo,“ rozpovídala se otevřeně Cressida.

Zároveň uvedla, že z IVF měla strach, protože neměla ‚moc‘ nad konečným výsledkem a přiznala, že se vyhýbala dětským oslavám svých blízkých, protože se cítila nepatřičně mezi svými přáteli, kteří měli děti, když se tak snažila o vlastní. IVF nakonec vyšlo hned na první pokus.

„Uvědomuji si, jaké máme štěstí. Neprošli jsme si ničím srdcervoucím jako jiné páry. Považuji za obrovské štěstí, že nám IVF vyšlo napoprvé,“ dodala s pokorou sympatická herečka. ■