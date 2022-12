Manžel Ewy Farne nazpíval píseň, kde se vyrovnává s rodinnou tragédií. Domácí násilí a sebevražda maminky

Martin Chobot Herminapress

Manžel zpěvačky Ewy Farne (29) Martin Chobot napsal píseň, která byla inspirována tragickým osudem jeho maminky Evy. Ta byla obětí domácího násilí, o němž v minulosti promluvila v dokumentu České televize To všechno z lásky.

Maminka hudebníka Chobota v dokumentu mluvila o tom, jak ji první manžel mlátil a násilí omlouval tím, že to všechno dělá z lásky. Manžela sice opustila, ale násilnický byl i její nový partner. Martinovi bylo tehdy dvanáct let. Dva měsíce po natočení dokumentu nakonec paní Eva spáchala sebevraždu.

„Natočila ten dokument a dva měsíce nato si vzala život. Bylo to dva roky po rozvodu s tátou. Prý měla deprese, se kterými si už nedokázala poradit,“ řekl Chobot v rozhovoru pro Novinky.cz.

Martin Chobot se na dokument z roku 2003 dlouhou dobu nemohl podívat. „Když jsem se potom stal otcem, rozhodl jsem se, že se na ten dokument podívám. A byl to silný zážitek, nejen v mámině příběhu, ale i v tom, že jsem téměř po dvaceti letech slyšel její hlas,“ řekl Chobot.

Martin Chobot - To všechno z lásky

Na základě toho složil píseň To všechno z lásky, která mu hodně pomohla se s tragédií vyrovnat. „Protože jsem se z té věci takříkajíc vypsal. A týká se to i témat dalších písniček na desce, protože je vlastně celá dost o mé mámě. Myslel jsem si, že mám v sobě téma jejího odchodu ze života uzavřené. Za rok to bude dvacet let,“ dodal Chobot, jehož debutová deska se jmenuje Pootevřené dveře. ■