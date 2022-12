Tohle je opravdu muší váha: Kráska z Miss po porodu zhubla tak, že nejtěžší na ní je ohromná hříva vlasů

Alena Prešnajderová rapidně zhubla. Super.cz

Na konci prosince bude její dceři rok a přitom je Alena Prešnajderová štíhlejší než kdykoli předtím. Modelka, asistentka kouzelníka Pavla Kožíška a finalistka České Miss 2013 malou Ellen kojila až do osmého měsíce, teď už prý vyžaduje normální jídlo.

Štíhlá se nám ale Alena na představení nové sportovní kolekce zdála až moc i na modelku. "Nedávno jsem měla covid, ještě jsem zhubla, takže mám míň než před porodem. Nebylo to úmyslné, tak to zase půjde trochu nahoru," svěřila se, že nedržela žádnou drastickou dietu. I když na přehlídková mola se štíhlá postava hodí.

"První přehlídku jsem šla už čtyři měsíce po porodu pro Beatu Rajskou a od té doby opět pracuji," upřesnila. Z blondýnky se Alena stala tak trochu brunetou. "Zrovna se chystám ke kadeřníkovi, strašně rychle mi to roste, takže je to taky nechtěné," vysvětlila Alena, která má vlasy až do poloviny zadečku. ■