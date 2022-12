Stane se hezoun z Love Islandu nejkrásnějším mužem světa? Bude totiž reprezentovat Česko v soutěži krásy

Stane se hezoun z Love Islandu nejkrásnějším mužem planety? Super.cz

„Je to velká příležitost, že můžu dokázat něco i sobě. O tomhle jsem snil už dávno, ve dvaceti letech jsem zkusil modeling a nevyšlo to. Teď, po deseti letech, to vypadá tak, že se mé sny mohou stát realitou,“ svěřil se Kuba Super.cz.

Díky reality show už víme, že ukázat se v plavkách pro něj není žádný problém. Vypracovanou postavu si drží díky sportu. „Dělám triatlon. Je to plavání, kolo a běhání. Věnuji se tomu jen amatérsky, je to moje hobby. Neživím se tím, ale věnuji tomu hodně svého volného času. Musím se přiznat, že třeba fitku se vyhýbám.“



Dámy u nás, ale i ve světě možná zapláčou. Jakub totiž našel v Love Islandu svoji lásku Hanu Dědkovou, se kterou plánují budoucnost. „Přiznám se, že jsme spolu, tvoříme spolu pár, klape nám to, ale se stěhováním jsme opatrní. Ještě nevíme, kde budeme, zdali v Ostravě nebo Bratislavě. Ale oba nás láká také to, že bychom zkusili něco nového, například Prahu.“

Minulý týdne navíc fanoušky šokovala informace o tom, že se stříbrný pár z Love Islandu Zbyněk a Sabina rozešel. Jakub je Zbyňkův kamarád, co tedy na konec tohoto vztahu říká právě on? „Každá mince má dvě strany, ale co jsem viděl v médiích, i co jsem slyšel, tak to vypadá, že to tak mělo být. Je to na základně nějaké nedůvěry. Když vznikne nedůvěra ve vztahu, je těžké ji napravit. Záleží na lidech, zdali se dokážou znova tolerovat. Já jsem něco podobného kdysi zažil a dost mě to pronásledovalo, a stejně jsem se nakonec rozešel,“ dodal Jakub během rozhovoru. ■