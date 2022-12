Láska jim kvete: Natálie a David z Love Islandu už sehnali byt a začínají spolu žít

Láska jim kvete. Natálie a David z Love Islandu se už sestěhovávají. Super.cz

Krásná Natálie Kočendová se zapsala do paměti lidí jako vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World, a také jako účastnice reality show Love Island, kde poznala svého současného partnera Davida Vitáska. „Zrovna dneska jsme zarezervovali byt, takže už brzy se budeme stěhovat,“ svěřila se nám Natálka.