V mládí jsem byl hrozný, můj syn to má po mně. Felix Slováček vybírá záběry do životopisného filmu

O Felixi Slováčkovi vzniká film! Slavný saxofonista už vybíral první záběry ze svého mládí. Super.cz

Film o nejslavnějším českém saxofonistovi a skladateli je zatím v plenkách a sám Felix teď vybírá záběry. "Vybíral jsem věci, které byly natočeny v České televizi v Praze, v Brně, v Ostravě. Prostě všude možně, i ve světě. Myslím si, že tam budu sedět ještě 14 dní, kolik tam toho je," prozradil.

Vzpomínání a procházení archivů se Felixovi líbilo a on sám si dobu, kdy začínal, velmi pochvaluje. "Když jsem se díval na ty svoje začátky, to bylo tak krásný všechno. Jak mně ty prsty běhaly! I ty pořady, které se dělaly," řekl a popsal i svoje pocity, které při pohledu na archivní záběry má. "Spíš je to dojemné. Že by byl člověk na sebe pyšný, to se tak nedá říct," říká pokorně.

Ještě jedna věc Felixe na záběrech zaujala. "Byl jsem mladý, měl jsem vlasy," směje se. Zároveň podotýká, že zamlada byl „hrozný“. "Já jsem byl hroznej v mládí a myslím si, že můj syn to má po mně," říká s nadsázkou Felix. ■