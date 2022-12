Chorvatská sexbomba Ivana Knöll rozparádila celý stadion. Její zadeček a dekolt by zasloužily zlato

Ivana Knöll Profimedia.cz

Aby podpořila svůj tým, oblékala si outfity v barvě chorvatské vlajky, ale především neuvěřitelně svůdné a odhalené. Na semifinálový boj o třetí místo zvolila odhalené bříško a těsné červené legíny, které dovedly její postavu k dokonalosti. Přítomní měli co dělat, aby uhlídali své oči.



Ivaniny výstřihy a minišaty ovšem nemají pouze pozitivní reakce. Především na sociálních sítích jí lidé vzkazují, že by se měla nad svým provokativním chováním zamyslet. „Nevhodné. Respektuj kulturu země, ve které jsi... To je naprostý základ cestování,“ napsal jeden z komentujících. Další souhlasné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „To jako vážně? Neznáš pravidla oblékání v Kataru? Ostuda, kde je respekt?“ rozčiloval se další.

Během mistrovství se dostala i do křížku s ochrankou a později si dokonce postěžovala médiím. „Nedovolili fanouškům, aby se tam se mnou vyfotili a pózovali na zábradlí. Ptala jsem se jich, proč jsou tak hrubí,“ zlobila se hvězda Instagramu, která díky své účasti na mistrovství pokořila hranici 3 milionů sledujících. ■