V devadesáti letech zemřel Ladislav Trojan. Podle svých synů měl do poslední chvíle úsměv na tváři

Třetí adventní neděle se nese ve smutném duchu a herecký svět truchlí. Ve věku devadesát let zemřel Ladislav Trojan, který proslul rolí vnuka Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě. Za svůj život ztvárnil mnoho divadelních, televizních a filmových rolí. Zprávu oznámila jeho rodina na sociálních sítích. „Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan,“ napsali jeho synové.

Ladislav Trojan se narodil 1. srpna 1932 v Praze a již od útlého mládí se věnoval ochotnickému divadlu a baletu. Až do své role v seriálu Tři chlapi v chalupě byl hercem spíše malých rolí. Ladislav Trojan hrál v legendárních filmech Vrchní, prchni!, Kamarád do deště, jeho poslední filmy vznikly v roce 2019 - Vlastníci, kde excelovala i Tereza Ramba nebo Vojta Kotek a Cena za štěstí, kde si zahrál i s vnukem Josefem. Divadlo Na Fidlovačce bylo poslední scénou, kde účinkoval.



Výjimečný herec prožíval i stáří velmi spokojeně, médiím se ovšem svěřil s nepříjemnou bolestí nohy, se kterou si lékaři nevěděli rady. „Otékala mi a ukrutně bolela. Pořád tam bádali a bez výsledku. Takže to nebolelo, jenom když jsem ležel, anebo nechodil. A vsedě to nebolelo pouze tehdy, když jsem měl nohu nahoře,“ řekl Blesku. Do léčby se poté vložila jeho snacha Klára Pollertová-Trojanová a Ladislavovi tím pomohla vrátit se zpátky na nohy. „Našla mi specialistu a ten mně všemožnými injekcemi a jinými procedurami dal nohu dohromady,“ pochvaloval si Trojan.

S manželkou Olgou Trojanovou patřili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Vzali se tajně v roce 1958 a letos oslavili neuvěřitelných 64 let. Ladislav a Olga měli dva syny a čtyři vnuky- Františka, Josefa, Antonína a Václava. ■