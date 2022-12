Tak jak to před lety skutečně bylo? Liz Hurley promluvila o tom, jestli připravila prince Harryho o panictví.

Harry a Liz Hurley

Zdá se, že si Harry opravdu nechce nechat pro sebe vůbec nic. Jestli se někomu zdálo, že v dokumentu s názvem Harry a Meghan už bylo řečeno vše, ten se hodně pletl. Desátého ledna totiž vyjde kniha s názvem Spare, neboli přeloženo do čestiny Náhradník, která bude popisovat Harryho život. A nevynechá prý ani otázku princova prvního sexuálního zážitku.

Harry podle časopisu Saturday Times v knize popisuje, že o panictví přišel jako teenager s krásnou starší ženou na venkově. A jak to tak bývá, v zahraničí se hned začalo spekulovat o tom, kdo by to tak mohl být a linky vedly i ke krásné britské herečce Liz Hurley (57).

Sedmapadesátiletá Liz, která se i dnes pyšní bezchybnou postavou, se pak k fámě vyjádřila v rozhovoru pro Saturady Times. „Já to nebyla. Jsem nevinná. Absolutně ne,“ zavrhla Liz, že by se mohlo jednat o ni. Otázkou však je, jestli by přiznala pravdu, i kdyby to tak náhodou ve skutečnosti opravdu bylo.

Jisté je to, že autobiografie o 416 stranách už zanedlouho znovu rozvíří vody kolem prince Harryho a královskou rodinu nejspíš čeká další nepříjemné období. Už proto, že vydavatelé tvrdí, že byla kniha napsána se syrovou upřímností. ■