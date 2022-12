Vánoce u českých celebrit: Vémolovi mají na stromku plyšáky, Nikol Leitgeb vsadila na tradici. Který je ten nej?

Nikol Leitgeb, Veronika Arichteva, Lela Vémola Herminapress

Zcela jinak pojala výzdobu manželka českého bijce Karlose Terminátora Vémoly (37) Lela (33), která vánoční stromek ozdobila plyšáky Mickey Mouse, Minnie a dalšími Disney postavičkami. „Čím má člověk více let, tím víc se jeho vánoční přání mění, postupně zjišťujeme, že to, po čem nejvíc toužíme a co nás nejvíce naplňuje štěstím, to vlastně koupit nelze,“ pronesla Lela ke svým fanouškům.



To těhotná modelka Nikol Švantnerová (29) vsadila opět na svůj vytříbený vkus a nešlápla vedle. „Tak už ho máme doma, co se týče stromečku, nikdy se nedržím nějak trendů, letos jsem poprvé upustila od červené a ladila do stříbrno-zelené, ale mé oblíbené ozdoby nesmí chybět,“ přiznala kráska.

V galerii nechybí ani stromeček herečky Jany Plodkové (41), Sandry Novákové (40) nebo Emmy Smetany (34) s manželem Jordanem Hajem. Hlasujte v naší anketě, který vánoční stromek se vám líbí nejvíce. ■