Buzeruje mě, dělá mi ze života peklo. Dáda Patrasová promluvila o Felixovi. Rozvod si ale rozmyslela

Dagmar Patrasová a Felix Slováček Profimedia.cz

Dagmar Patrasová (66) se rozhodla promluvit a uvést věci na pravou míru poté, co Felix Slováček (79) prohlásil, že by se měla léčit a přiznal, že by ji rád zbavil svéprávnosti. "Je nejvyšší čas ji léčit. Nemluví, jen kouká... Mám strach, že když se jí rychle nepomůže, zemře! Jediná možnost, co tu je, je zbavit ji svéprávnosti!“ řekl slavný saxofonista. Dagmar si to nenechala líbit a k celé kauze se vyjádřila. Jak to vypadá, začíná další mediální přestřelka.