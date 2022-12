Tahle Češka svojí krásou ohromila Asii. V Thajsku po ní šílí jako po hollywoodské hvězdě a zahrnuli ji penězi

Tahle Česka svojí krásou ohromila Asii Super.cz

Česko má ve světě zase další úspěch. Tentokrát díky modelce Marianě Bečkové, která se na jedné z největších a nejprestižnějších soutěží krásy Miss Grand umístila na pátém místě. Vybojovala korunku a titul 4th Runner Up a získala titul Miss Social Media. Finále probíhalo v indonéské Jakartě a od té doby si ji Asiaté naprosto zamilovali. Po finále se krásky přemístily do Thajska, a právě tam Mariana slaví největší úspěch. Lidé z ní šílí tak jako z nějaké hollywoodské hvězdy.

„Právě jsem přiletěla a bylo to úžasný, nejlepší zážitek v životě. Thajští fanoušci, pokud vás milují, vám dají všechno. Jejich tradice je také to, že vám dávají peníze. Bylo to neskutečný, kolik fanoušků má holka z Mostu v Asii,“ svěřila se Mariana Super.cz.

Pokud si myslíte, že si krásky ale užívaly jen krásného počasí a opalovaly se, jste na omylu. „Celé tři měsíce jsme neměly ani jeden den volna. Měly jsme tam samé focení, lítaly jsme po celé Asii a dělaly jsme promo celé organizaci Miss Grand Internacional.“

Mariana je také velmi silnou osobností. Může za to strašlivý zážitek z dětství. Když jí bylo sedm let, byla zneužívána. V dalších letech života, kvůli psychickým problémům, onemocněla anorexií a bulimii. Vše ale překonala a teď se snaží ostatní inspirovat a pomáhat jim. „Já se soustředím na děti, studuji Magisterské studium Dětská psychologie. Trauma z dětství ovlivňuje naše dospívaní a mám spousty charitativních činností v Asii, spolupracuji s dětskými domovy v Thajsku,“ dodala modelka, která je důkazem toho, že i ty nejhorší zážitky v životě člověk může vstřebat a tím pomoci ostatním. ■