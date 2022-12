Jaké má plány na Vánoce? Kateřina Brožová prozradila, jestli s ní u štědrovečerní tabule bude sedět muž

Kateřina Brožová Foto: Monika Navrátilová

Kateřina Brožová (54) patří k těm herečkám, u nichž se dá s jistotou říct, že čím starší, tím krásnější. V únoru sice oslaví půlkulatiny, ale málokdo by jí tento věk hádal. Stále působí mladistvým, pozitivním dojmem, a zatímco si někdo myslí, že je to princeznička se zlatou lžičkou, ona mluví o opaku.

„Nemám služebnictvo, řidiče ani desetičlenný tým. Naprostou většinu pracovních i domácích věcí zvládám sama. Mnohé ženy, ale i muži se asi budou divit, ale peru, uklízím, vařím, peču, starám se o dům, sama řídím, a do toho zvládám věci, které souvisejí s mou profesí,“ svěřila se Super.cz Kateřina Brožová, která vydala před pár týdny své nové vánoční album Světové Vánoce.



„Cédéčko se dá koupit v podstatě jen u mě, přes webovky mé agentury. Je to směs světových vánočních melodií, které jsem nazpívala v různých jazycích a jsou tam ty nejkrásnější melodie. Vánoce miluji a strávíme je spolu s mou dcerou Kateřinou. Pokud někoho zajímá, zda u štědrovečerního stolu bude se mnou nějaký muž, tak vlastně hned dva – jsou to naši pejsci Jordy a Max,“ usmívá se Kateřina s tím, že určitě vyrazí i někam na hory a za přáteli.

Letos v létě připravila pro zámeckou venkovní scénu původní muzikálové představení Noc na Karlštejně, které bylo velmi úspěšné, v příštím roce s ním chce objet řadu dalších míst po republice. K tomu hraje v několika představeních, a další dokonce sama produkuje.



„Jmenuje se Linda a převzala jsem jej poté, co jej Vinohradské divadlo stáhlo z repertoáru. Těší mě, že všude, kam s ním přijedeme, se velmi líbí, přitom to rozhodně není komedie,“ říká Kateřina Brožová, která září nově i v televizním seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. „Je to zase návrat před kameru a moc mě to baví. S Petrem Rychlým (57), Martinem Zounarem (55) a dalšími kolegy. Mám řadu dalších plánů, ale mluvit o nich má smysl, až když budou mít konkrétní obrysy,“ dodala herečka, zpěvačka i producentka. ■