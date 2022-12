Ukrajinka oblečení nepotřebuje, stačí jí vlasy. Unikátní vzhled mají i její dvojčata

Hříva Aleny Kravchenko dosahuje téměř dvou metrů. Profimedia.cz

Dvaatřicet let. Tak dlouho si Alena Kravchenko (37) z Ukrajiny neostříhala vlasy. Ty nyní dosahují téměř dvou metrů, tedy jsou delší než ona sama. Vášeň pro dlouhé vlasy po ní zdědily i její dcery, desetiletá dvojčata Valeria a Miroslava.

„Ani jsme se o tom nemuseli doma bavit a jednohlasně jsme se shodli na tom, že jim vlasy nebudeme stříhat,“ říká Alena o svých dcerách. Valerii vlasy dorostly do délky 124 cm, Miroslava je má dlouhé necelý metr.

Rodina je velmi populární na sociálních sítích, zájem ale samozřejmě budí i v reálním životě. Lidé matku a dcery často přirovnávají k pohádkové Locice.

Pokud ji někdo kritizuje, těžkou hlavu si z toho Alena nedělá. „Někteří lidé mě obdivují a píší krásné komentáře, jiní nechápou, proč mám tak dlouhé vlasy a radí mi, abych si je ostříhala, protože to není hezké,“ popisuje, s jakými názory se potýká.

Ona sama je na svůj vzhled pyšná. „Myslím si, že dlouhé vlasy jsou hodné obdivu a dělají ženu unikátní. Pokud mé vlasy budou růst dál, udělám vše pro to, abych je udržela v perfektní kondici.“

Alena si pochvaluje, že navzdory délce jsou její vlasy zdravé a mají krásnou barvu. „Je to kombinace genů a dobré péče. Během let jsem si osvojila, co vyhovuje mým vlasům. Jde o pečlivě vybranou kosmetiku, správné česání, doma vyrobené masky, masáže hlavy pro správnou cirkulaci krve a tak dále,“ vyjmenovala, jak pečuje o hřívu, která jí pro fotky poslouží i místo oblečení. ■